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Кремль прокомментировал данные о похищении жены экс-судьи Верховного суда Чечни

Песков назвал «фантастическими» данные о похищении жены экс-судьи Верховного суда Чечни

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Данные о похищении вооруженными людьми Заремы Мусаевой, жены экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, выглядят как фантастическая история. Так ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что в Кремле в произошедшее пока не верят, сообщает в пятницу, 21 января, РИА Новости.

Песков пояснил, что необходимо дождаться официальных подтверждений. «Уж в очень неправдивое время мы живем», — заметил представитель Кремля.

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Накануне «Комитет против пыток» сообщил, что вооруженные люди в гражданской одежде и в масках ворвались в дом бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и похитили его жену Зарему Мусаеву.

Женщина была без сознания, ее вынесли из квартиры и увезли в неизвестном направлении. Она больна диабетом, ей требуются постоянные уколы инсулина, как минимум один из них Мусаева уже пропустила.

У женщины также наблюдались признаки респираторного заболевания, жена бывшего судьи в день похищения сдавала тест на коронавирус.

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Анна Щербакова
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