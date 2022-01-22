Москалькова попросила прокуратуру проверить ситуацию с супругой чеченского судьи

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к прокурору Чеченской Республики с просьбой провести проверку обстоятельств доставления на допрос из Нижнего Новгорода в Чечню супруги федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Омбудсмен подчеркнула, что вопрос о том, было ли у сотрудников правоохранительных органов одного субъекта РФ разрешение МВД России на осуществление деятельности на территории другого субъекта, остается открытым. По ее словам, также необходимо выяснить, получала ли Зарема Мусаева повестку явиться на допрос к следователю.

Москалькова добавила, что держит ситуацию на контроле.

Первые сообщения о похищении Мусаевой появились вечером 20 января. «Комитет против пыток» (в 2015 году после внесения Минюстом в реестр иноагентов организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) сообщил, что вооруженные люди в гражданской одежде и в масках ворвались в дом Янгулбаева. Женщина была без сознания, ее вынесли из квартиры и увезли в неизвестном направлении. Она больна диабетом, ей требуются постоянные уколы инсулина, как минимум один из них Мусаева уже пропустила.

Ранее Мусаева опровергла факт насилия над ней со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о похищении выглядит как фантастическая история и необходимо дождаться официальных подтверждений. В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал задержание Заремы Мусаевой согласованным.