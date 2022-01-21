Кадыров назвал согласованным задержание жены бывшего чеченского судьи

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал согласованным задержание Заремы Мусаевой, жены бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева. Об этом он написал в своем Telegram.

По словам Кадырова действия полицейских из Чечни были согласованы с их местными коллегами. «"Правозащитники" окрестили происшедшее как похищение, хотя правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия», — отметил он, подчеркнув, что все было проведено в соответствии с процессуальным законодательством России.

Чеченский глава сообщил, что доставленная в Грозный женщина напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза. «Тем самым, она уже заработала себе статью на реальный срок заключения. Чтобы не доводить до этого, ей надо было всего лишь прийти по повестке к следователю, а не впадать в крайность и доводить ситуацию до предела», — заключил он.

Первые сообщения о похищении Мусаевой появились вечером 20 января. «Комитет против пыток» (в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) сообщил, что вооруженные люди в гражданской одежде и в масках ворвались в дом Янгулбаева. Женщина была без сознания, ее вынесли из квартиры и увезли в неизвестном направлении. Она больна диабетом, ей требуются постоянные уколы инсулина, как минимум один из них Мусаева уже пропустила.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о похищении выглядит как фантастическая история и необходимо дождаться официальных подтверждений.

