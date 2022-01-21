Жена бывшего чеченского судьи опровергла факт насилия со стороны полицейских

Зарема Мусаева, жена бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева, опровергла факт насилия над ней со стороны сотрудников правоохранительных органов. Видеозапись ее разговора с чеченским омбудсменом опубликовало РИА Новости.

В ходе беседы Мусаева рассказала, что полицейские купили ей лекарства от диабета и позволили сделать укол. Она также подтвердила, что никакого насилия к ней не применяли.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал согласованным задержание жены бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева. По словам Кадырова, действия полицейских из Чечни были согласованы с их местными коллегами. Он также рассказал, что доставленная в Грозный женщина напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза.

Первые сообщения о похищении Мусаевой появились вечером 20 января. «Комитет против пыток» (в 2015 году после внесения Минюстом в реестр иноагентов организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) сообщил, что вооруженные люди в гражданской одежде и в масках ворвались в дом Янгулбаева. Женщина была без сознания, ее вынесли из квартиры и увезли в неизвестном направлении. Она больна диабетом, ей требуются постоянные уколы инсулина, как минимум один из них Мусаева уже пропустила.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о похищении выглядит как фантастическая история и необходимо дождаться официальных подтверждений.

