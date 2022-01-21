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Кадыров пригрозил семье бывшего чеченского судьи тюрьмой или местом под землей

Глава Чечни Кадыров: семья Янгулбаевых больше не сможет наслаждаться жизнью

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на новости о похищении Заремы Мусаевой — жены бывшего судьи Сайди Янгулбаева — и пригрозил всей семье тюрьмой или местом под землей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

При этом он оговорился, что будущее Янгулбаевых уже от него не зависит.

Пока жив хоть один чеченец, свободно наслаждаясь жизнью ходить члены этой семьи уже не смогут, настолько глубоко задета честь каждого представителя нашего народа

Рамзан Кадыровглава Чечни

Кадыров также призвал Верховный суд России принять меры по исключению Янгулбаева из рядов судей, «выгнать пинком из резерва и стереть напрочь его имя из истории судебного органа, дабы не порочить его». Он заявил, что одним из его сыновей, который «выступает с прямыми и открытыми угрозами», займутся компетентные органы.

«У всей семьи нет понятия чести и достоинства. Ни один уважающий себя человек не будет сидеть в канале и покорно слушать, как отборными проклятиями и оскорблениями унижают всю его нацию и тем более не будет помогать этим мерзавцам зарабатывать деньги на донатах», — отметил лидер Чечни.

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25 октября

Сайди Янгулбаев и Зарема Мусаева — родители блогера Ибрагима Янгулбаева. Местные власти подозревают его в причастности к одному из оппозиционных Telegram-каналов, в котором постоянно критикуется политика руководства Чечни. Другой сын экс-судьи Абубакар — юрист северокавказского филиала Комитета против пыток (в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица).

Задержание Мусаевой

Ранее Кадыров назвал согласованным задержание Мусаевой. По его словам, действия силовиков из Чечни были согласованы с коллегами из Нижнего Новгорода, где и произошло задержание. Он также рассказал, что доставленная в Грозный женщина напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза.

Позднее в СМИ появилось видео, на котором Зарема Мусаева опровергла факт насилия над ней со стороны сотрудников правоохранительных органов. Она рассказала, что полицейские купили ей лекарства от диабета и позволили сделать укол. Она также подтвердила, что никакого насилия к ней не применяли.

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7 декабря

Бывший судья рассказал «Ленте.ру», что его жена в момент похищения потеряла сознание — она сильно ударилась затылком.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о похищении выглядит как фантастическая история и необходимо дождаться официальных подтверждений.

Охота на блогеров

26 декабря Абубакар Янгулбаев сообщил о похищении в Чечне около 40 своих родственников. Он утверждал, что его родные из Грозного и села Гойты похищены и незаконно удерживаются в различных отделах полиции в Чечне. Правозащитник предположил, что это может быть связано с его профессиональной деятельностью.

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31 августа

24 декабря получивший политическое убежище в Швеции блогер Тумсо Абдурахманов, выступающий с критикой в адрес чеченских властей, заявил о похищении родственников супруги. По его словам, известно о похищении матери супруги Равзы Шаидовой и сестры Асият Айбазовой. Абдурахманов уточнил, что сестру вывезли в местный отдел МВД, после чего посадили в неизвестную машину и повезли в Чечню. Мать похитили из дома. До этого блогер сообщал, что в ночь на четверг, 23 декабря, похитили его близких по отцовской и материнской линии. В частности, ему неизвестно местонахождение шестерых членов семьи: двух дядей, троих двоюродных дядей и троюродного брата.

Также об исчезновении родственников рассказал чеченский блогер Минкаил Мализаев. Он заявил, что силовики увезли всех его близких «до единого», в том числе женщин, и впоследствии прислали с неизвестного номера фотографии их без одежды.

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Марина Совина
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