Евросоюз призвал власти России освободить жену чеченского судьи

Евросоюз призвал власти России освободить задержанную Зарему Мусаеву, супругу бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Соответствующее сообщение появилось на сайте внешнеполитической службы ЕС.

«Евросоюз призывает российские власти освободить госпожу Мусаеву, расследовать дело, а также положить конец преследованию правозащитников и членов их семей и немедленно освободить задержанных по сфабрикованным обвинениям», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал членов семьи бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева пособниками террористов и призвал их уничтожить в случае сопротивления при задержании. Он также сообщил, что задержание жены Янгулбаева было согласованным.

Первые сообщения о похищении Мусаевой появились вечером 20 января. «Комитет против пыток» (в 2015 году после внесения Минюстом в реестр иноагентов организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) сообщил, что вооруженные люди в гражданской одежде и в масках ворвались в дом Янгулбаева. Женщина была без сознания, ее вынесли из квартиры и увезли в неизвестном направлении. В качестве основания для задержания силовики представили постановление о приводе свидетелей по уголовному делу о мошенничестве, совершенном в 2019 году.