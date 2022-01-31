«Новая газета» попросила возбудить уголовное дело против Кадырова

Редакция «Новой газеты» подала в Следственный комитет России заявление с просьбой возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова из-за его высказываний о журналистке издания Елене Милашиной и правозащитнике Игоре Каляпине. Как сообщается на сайте издания, заявление было подано на имя главы СКР Александра Бастрыкина.

«"Новая газета" потребовала возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего "террористами" члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину», — говорится в официальном заявлении.

Отмечается, что редакция издания просит возбудить в отношении Кадырова уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения»).

Поводом стал пост Кадырова в Telegram, опубликованный 24 января. В нем глава Чечни объявил террористами Каляпина и Милашину. По его мнению, правозащитник и журналистка «Новой газеты» зарабатывают на теме республики. Кадыров отметил, что они разрабатывают сценарии и нашептывают на ухо своим персонажам тексты и поведение, чтобы опорочить Чеченскую Республику и ее жителей.