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Глава СЖР прокомментировал намерение журналистки «Новой газеты» покинуть Россию

Глава СЖР Соловьев заявил о недопустимости любых угроз в адрес журналистов
Владимир Соловьев

Владимир Соловьев. Фото: Николай Галкин / ТАСС

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев прокомментировал намерение журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной временно покинуть Россию из-за угроз властей Чечни. В беседе с ТАСС он заявил о недопустимости угроз в адрес журналистов.

Соловьев подчеркнул, что претензии к деятельности журналистов стоит рассматривать в суде. Кроме того, с ними можно обращаться в Общественную коллегию по жалобам на прессу. «В любом случае угрозы в адрес журналиста недопустимы, особенно журналиста, исполняющего профессиональные обязанности», — сказал глава СЖР.

Он также добавил, что иногда редакциям приходится на время скрывать местоположение того или иного журналиста. По словам Соловьева, это необходимо, чтобы «не допустить каких-то тяжелых последствий и угроз».

Глава СЖР выразил надежду на то, что ситуация с журналисткой «Новой газеты» разрешится. «В случае необходимости, конечно, наш юридический центр любым нашим коллегам, которые оказываются в тяжелой ситуации, может оказать помощь», — подытожил Соловьев.

Милашина заявила о намерении временно покинуть Россию 3 февраля. Она уточнила, что уехать из страны ей рекомендовал главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Кроме того, по словам журналистки, временно покинуть страну ей рекомендовали «достаточно высокопоставленные источники».

31 января редакция «Новой газеты» подала в Следственный комитет России (СКР) заявление с просьбой возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова в связи с его высказываниями о Милашиной, а также правозащитнике Игоре Каляпине. Поводом стал пост главы Чечни в Telegram, который был опубликован 24 января. В нем Кадыров объявил Каляпина и Милашину террористами. По его мнению, правозащитник и журналистка «Новой газеты» зарабатывают на теме республики, а также «нашептывают на ухо своим персонажам» тексты, чтобы опорочить Чеченскую Республику и ее жителей.

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Дарья Кучерявых
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