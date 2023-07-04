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11:24, 4 июля 2023Россия

Избитых в Чечне журналистку Милашину и адвоката Немова решили перевезти в Беслан

Москалькова: избитых в Грозном Милашину и Немова решили перевезти в Беслан

Фото: Telegram-канал «Команда против пыток»

Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которых жестоко избили в Чечне, решили перевезти в Беслан. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, ее слова приводит «Интерфакс».

Омбудсмен пояснила, что их перевезут на машине скорой медицинской помощи.

«По моему поручению в больницу к Милашиной приехал уполномоченный по правам человека в Чеченской республике Мансур Солтаев. В настоящее время Милашина транспортируется в Беслан», — разъяснила Москалькова.

Она пообещала, что безопасность пострадавшей журналистки будет полностью обеспечена.

До этого депутат Госдумы Евгений Попов назвал вопиющим и недопустимым нападение на журналистов и активистов, реагируя на произошедшее в Грозном.

Другой парламентарий Александр Хинштейн заявил, что в связи с избиением экс-сотрудницы «Новой газеты» и адвоката в Чечне готовит обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет России.

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    Анна Щербакова
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