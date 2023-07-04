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10:58, 4 июля 2023Россия

В Госдуме отреагировали на нападение на журналистку и адвоката в Чечне

Депутат Госдумы Попов: избиение активистов и журналистов недопустимо

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Депутат Госдумы Евгений Попов назвал вопиющим и недопустимым нападение на журналистов и активистов. Так он отреагировал на сообщение о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Свое мнение о случившемся депутат высказал в Telegram.

4 июля Милашину и Немова избили по дороге из аэропорта в Грозном.

«Сегодня же направлю запрос Генеральному прокурору России Игорю Краснову», — написал Попов. Он отметил, что чеченская столица является одним из самых безопасных городов России. «Таким [Грозный] должен и оставаться», — заключил Попов.

Милашина и Немов прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой — жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. По словам адвоката, автомобиль, в котором они находились, заблокировали три машины, из которых затем вышли вооруженные люди.

В больнице у Милашиной диагностировали переломы пальцев, а также многочисленные ушибы. По предварительным данным, Немов получил ножевое ранение голени. Позже было опубликовано фото журналистки после избиения.

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    Алан Босиков
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