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10:20, 4 июля 2023Россия

Появилось фото журналистки Милашиной после избиения в Чечне

Опубликовано фото журналистки Елены Милашиной после избиения в Чечне

Фото: Telegram-канал Baza

Опубликованы фотографии журналистки Елены Милашиной после избиения в Чечне. Снимки разместило издание BAZA в Telegram.

На фото видно облитую зеленкой журналистку с замотанными на руках бинтами.

О нападении на Милашину и адвоката Александра Немова стало известно во вторник, 4 июля. Их избили по дороге из аэропорта в Грозном. Они прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой – жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.

В Союзе журналистов России сообщили, что пока к ним никто не обращался за помощью в связи со случившимся.

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    Алан Босиков
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