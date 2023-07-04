Появилось фото журналистки Милашиной после избиения в Чечне

Опубликовано фото журналистки Елены Милашиной после избиения в Чечне

Опубликованы фотографии журналистки Елены Милашиной после избиения в Чечне. Снимки разместило издание BAZA в Telegram.

На фото видно облитую зеленкой журналистку с замотанными на руках бинтами.

О нападении на Милашину и адвоката Александра Немова стало известно во вторник, 4 июля. Их избили по дороге из аэропорта в Грозном. Они прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой – жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.

В Союзе журналистов России сообщили, что пока к ним никто не обращался за помощью в связи со случившимся.