Дума направит обращение в Генпрокуратуру после избиения Милашиной в Чечне

Хинштейн направит обращения генпрокурору и в СК после избиения Милашиной и Немова в Чечне

Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн направит обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет России (СКР) после жестокого избиения журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова в Чечне. На произошедшее он отреагировал в Telegram.

Хинштейн подчеркнул, что разделяет позицию Союза журналистов России и Совет по правам человека на случившееся преступление.

«Нападения на журналистов (безотносительно их позиции) — преступны и недопустимы», — подчеркнул он.

До этого появились фотографии журналистки Милашиной после нападения в Грозном.

Об избиении бывшей сотрудницы «Новой газеты» и адвоката стало известно во вторник, 4 июля. На их автомобиль напали по дороге из аэропорта в Грозном. Они прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой — жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.