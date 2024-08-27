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10:55, 27 августа 2024Россия

Подруга исчезнувшей год назад чеченки раскрыла детали расследования

«Газета.ru»: СК счел насильственным возвращение Седы Сулеймановой в Чечню

Кадр: Telegram-канал Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике

Следственный комитет (СК) счел насильственным возвращение Седы Сулеймановой в Чечню. Такие детали расследования об исчезновении девушки раскрыла «Газете.Ru» ее подруга Елена Патяева.

Она отметила, что подобный вывод был сделан в поручении о проведении следственного действия, с которым во время допроса ознакомился жених пропавшей Станислав Кудрявцев. Никакой информации о местонахождении девушки, исчезнувшей год назад, не поступало.

«В ходе предварительного следствия установлено, что 23 августа 2023 года Сулейманова С. М. против своей воли была вывезена из города Санкт-Петербурга в Чеченскую Республику неустановленными сотрудниками правоохранительных органов в связи с тем, что она планировала заключить брак с уроженцем указанного города», — указывалось в документе.

Подруга чеченки по этой причине решила написать заявление на полицейских, причастных к ее похищению. Патяева уверена, что и чеченские, и петербургские силовики понимали, что увозят Сулейманову насильно, поэтому они должны понести наказание.

В 2022 году Седа Сулейманова бежала из Чечни, поскольку члены семьи заставляли ее следовать местным обычаям, в случае неповиновения она подвергалась избиениям. Кроме того, девушку хотели без ее желания выдать замуж. Правозащитники помогли чеченке найти в Северной столице работу и жилье. Летом 2023 года ее насильно вывезли в Чечню, после чего она бесследно исчезла.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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