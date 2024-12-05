В СК ответили на критику Кадырова

СК заявил о доказательствах по делу Мурдиева после критики Кадырова

Правоохранительные органы приняли исчерпывающие меры по установлению обстоятельств и лиц в рамках уголовного дела о хулиганстве, совершенном в Москве в сентябре 2023 года. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

В рамках расследования дела установлено, что пятеро подростков вступили в сговор и избивали случайных прохожих. Один из юношей провоцировал с жертвой словесный конфликт, после чего начинал драку и избивал его. Остальные в это время находились рядом, выкрикивая советы о том, как наносить удары. Также они в некоторых случаях и сами подключались к драке.

В сентябре 2023 год молодые люди избили восьмерых человек, семь из которых были несовершеннолетними. Нападения происходили на территории торговых центров Москвы.

Действия юношей квалифицировали по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Правоохранители обнаружили также видеозаписи, на которых запечатлены нападения.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и руководитель МВД России Владимир Колокольцев находятся «не на своих местах». Так чеченский лидер высказался о деле Муслима (Романа) Мурдиева — одного из обвиняемых в нападении на прохожих.