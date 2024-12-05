Член Совета по правам человека России (СПЧ) Ева Меркачева назвала странной критику в адрес главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина и руководителя МВД России Владимира Колокольцева от главы Чечни Рамзана Кадырова. Слова главы российского региона она прокомментировала в разговоре с «Лентой.ру».
Ранее Кадыров заявил, что Бастрыкин и Колокольцев находятся «не на своих местах». Так чеченский лидер высказался о деле 14-летнего Муслима Мурдиева. Против подростка возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам, связанным с дракой в парке «Ходынское поле». Кадыров подчеркнул, что власти Чечни и правозащитники давно занимаются этим делом. Кроме того, глава республики уточнил, что суд по делу подростка состоится 18 декабря. Политик выразил уверенность, что Мурдиев вскоре будет освобожден.
Член СПЧ поинтересовалась стадиями расследования дела о нападении на Милашину
Меркачева уточнила, что не знакома с материалами этого уголовного дела, но допустила, что, раз об этом говорит глава Чечни, в деле несовершеннолетнего, действительно, могли быть нарушения.
Но могу сказать, и об этом обязательно надо говорить, что странно слышать такие слова от главы республики, где нарушения в силовых структурах — нередкое явление. Очень много вопросов от правозащитников. В частности, до сих пор так и не найдем ответы, сколько ни запрашивали в прокуратуре и в следствии Чечни, где находится Седа Сулейманова, дело по убийству которой вроде было возбуждено, но что там происходит — мы не знаем
Также, по ее словам, неизвестно, на какой стадии расследования находится дело о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. «Думается, что, если задавать вопросы главе всего СК России и главе МВД, надо исходить из того, что сам четко стоишь на позициях верховенства права, что оно у нас неизбирательно. У нас единая страна, единый уголовный кодекс. Единое право нужно отстаивать для всех. Хочется об этом напомнить», — заключила Меркачева.
Ранее глава Чечни раскритиковал Бастрыкина на слова о террористах
Это уже не первое публичное заявление Кадырова в адрес главы СК. Летом 2024 года он посоветовал Бастрыкину быть аккуратнее с заявлениями о террористах. Это произошло после того, как июне тот в ходе выступления на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге порассуждал о ношении никабов в России и напомнил о последних терактах.
Тогда руководитель Чечни посоветовал Бастрыкину быть предельно аккуратным, называя преступников исламистами. «Многократно говорил и еще раз подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты. При этом очень надеюсь, что Александр Бастрыкин впредь не будет сравнивать ислам с террором», — заявил он.
Кадыров также отметил, что если высокопоставленные чиновники будут позволять себе подобные заявления, это закончится крайне плохо для общественно-политической ситуации в стране.
Критике Кадырова неоднократно подвергался российский генерал-полковник
Кроме того, критике со стороны Кадырова неоднократно подвергался генерал-полковник Алексей Лапин неоднократно подвергался критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. Так, 1 октября 2022 года он обвинил военачальника в выводе войск из Красного Лимана.
Также он утверждал, что Лапин «отсиживается в Луганске». «Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории», — заявил глава Чечни, назвав Лапина бездарем и что «армейский непотизм не доведет до хорошего».
Позже глава Чечни вновь выступил с критикой Лапина. Он рассказал, что несколько дней пытался установить с генералом связь. «Но мои ребята не могут его найти. Разве не должен командующий быть на своем месте и на связи с коллегами?» — задался он вопросом.
Кадыров предложил своим критикам достойно умереть
Два года назад в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о прощении критиков и чеченцев, участвующих в боевых действиях на стороне Украины, Кадыров пожелал своим критикам достойно умереть. Он указал, что у людей есть право критиковать других, однако некоторые при этом нарушают красные линии и лезут в чужую личную жизнь. По словам Кадырова, легче простить человека, который воюет на стороне противника, чем того, кто болтает в соцсетях. Он также сообщил, что на Украине есть «блогеры с автоматами», которые начали «говорить то, что не нужно».
«Мы предлагали им встретиться, не скрывали свое местоположение. Но они никогда не показывали свои батальоны и полки, которые носят великие имена. Воинов там нет, там все болтуны во главе с [экс-эмиссаром чеченских сепаратистов Ахмедом] Закаевым. Они предатели народа и религии, их существование в республике будет вредить нам. Я предлагаю им достойно если не жить, то хотя бы умереть — выбрать точку в месте проведения специальной военной операции и встретиться с нами там», — заключил Кадыров.