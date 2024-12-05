«Странно слышать такие слова». Кадырову после критики в адрес Бастрыкина и Колокольцева напомнили об одной обязанности

Член Совета по правам человека России (СПЧ) Ева Меркачева назвала странной критику в адрес главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина и руководителя МВД России Владимира Колокольцева от главы Чечни Рамзана Кадырова. Слова главы российского региона она прокомментировала в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Кадыров заявил, что Бастрыкин и Колокольцев находятся «не на своих местах». Так чеченский лидер высказался о деле 14-летнего Муслима Мурдиева. Против подростка возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам, связанным с дракой в парке «Ходынское поле». Кадыров подчеркнул, что власти Чечни и правозащитники давно занимаются этим делом. Кроме того, глава республики уточнил, что суд по делу подростка состоится 18 декабря. Политик выразил уверенность, что Мурдиев вскоре будет освобожден.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Член СПЧ поинтересовалась стадиями расследования дела о нападении на Милашину

Меркачева уточнила, что не знакома с материалами этого уголовного дела, но допустила, что, раз об этом говорит глава Чечни, в деле несовершеннолетнего, действительно, могли быть нарушения.

Но могу сказать, и об этом обязательно надо говорить, что странно слышать такие слова от главы республики, где нарушения в силовых структурах — нередкое явление. Очень много вопросов от правозащитников. В частности, до сих пор так и не найдем ответы, сколько ни запрашивали в прокуратуре и в следствии Чечни, где находится Седа Сулейманова, дело по убийству которой вроде было возбуждено, но что там происходит — мы не знаем Ева Меркачева член Совета по правам человека России

Также, по ее словам, неизвестно, на какой стадии расследования находится дело о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. «Думается, что, если задавать вопросы главе всего СК России и главе МВД, надо исходить из того, что сам четко стоишь на позициях верховенства права, что оно у нас неизбирательно. У нас единая страна, единый уголовный кодекс. Единое право нужно отстаивать для всех. Хочется об этом напомнить», — заключила Меркачева.

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Ранее глава Чечни раскритиковал Бастрыкина на слова о террористах

Это уже не первое публичное заявление Кадырова в адрес главы СК. Летом 2024 года он посоветовал Бастрыкину быть аккуратнее с заявлениями о террористах. Это произошло после того, как июне тот в ходе выступления на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге порассуждал о ношении никабов в России и напомнил о последних терактах.

Тогда руководитель Чечни посоветовал Бастрыкину быть предельно аккуратным, называя преступников исламистами. «Многократно говорил и еще раз подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты. При этом очень надеюсь, что Александр Бастрыкин впредь не будет сравнивать ислам с террором», — заявил он.

Кадыров также отметил, что если высокопоставленные чиновники будут позволять себе подобные заявления, это закончится крайне плохо для общественно-политической ситуации в стране.

Критике Кадырова неоднократно подвергался российский генерал-полковник

Кроме того, критике со стороны Кадырова неоднократно подвергался генерал-полковник Алексей Лапин неоднократно подвергался критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. Так, 1 октября 2022 года он обвинил военачальника в выводе войск из Красного Лимана.

Также он утверждал, что Лапин «отсиживается в Луганске». «Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории», — заявил глава Чечни, назвав Лапина бездарем и что «армейский непотизм не доведет до хорошего».

Позже глава Чечни вновь выступил с критикой Лапина. Он рассказал, что несколько дней пытался установить с генералом связь. «Но мои ребята не могут его найти. Разве не должен командующий быть на своем месте и на связи с коллегами?» — задался он вопросом.

Кадыров предложил своим критикам достойно умереть

Два года назад в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о прощении критиков и чеченцев, участвующих в боевых действиях на стороне Украины, Кадыров пожелал своим критикам достойно умереть. Он указал, что у людей есть право критиковать других, однако некоторые при этом нарушают красные линии и лезут в чужую личную жизнь. По словам Кадырова, легче простить человека, который воюет на стороне противника, чем того, кто болтает в соцсетях. Он также сообщил, что на Украине есть «блогеры с автоматами», которые начали «говорить то, что не нужно».

«Мы предлагали им встретиться, не скрывали свое местоположение. Но они никогда не показывали свои батальоны и полки, которые носят великие имена. Воинов там нет, там все болтуны во главе с [экс-эмиссаром чеченских сепаратистов Ахмедом] Закаевым. Они предатели народа и религии, их существование в республике будет вредить нам. Я предлагаю им достойно если не жить, то хотя бы умереть — выбрать точку в месте проведения специальной военной операции и встретиться с нами там», — заключил Кадыров.