Глава Чечни Кадыров предложил своим критикам достойно умереть

У людей есть право критиковать других, однако некоторые нарушают красные линии и лезут в чужую личную жизнь. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о прощении критиков и чеченцев, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Трансляцию ведет RT.

По словам Кадырова, легче простить человека, который воюет на стороне противника, чем того, кто болтает в соцсетях. Он также сообщил, что на Украине есть «блогеры с автоматами», которые начали «говорить то, что не нужно».

«Мы предлагали им встретиться, не скрывали свое местоположение. Но они никогда не показывали свои батальоны и полки, которые носят великие имена. Воинов там нет, там все болтуны во главе с [экс-эмиссаром чеченских сепаратистов Ахмедом] Закаевым. Они предатели народа и религии, их существование в республике будет вредить нам. Я предлагаю им достойно если не жить, то хотя бы умереть — выбрать точку в месте проведения специальной военной операции и встретиться с нами там», — заключил Кадыров.

В октябре Верховная Рада Украины признала независимость Чеченской Республики Ичкерия (террористическая организация, запрещена в Российской Федерации). За соответствующий законопроект проголосовали 287 депутатов, 64 не участвовали в голосовании.

