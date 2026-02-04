В МИД России указали на бандитские методы Запада в одном вопросе

Запад, идущий на захват судов, уже не может конкурировать честно. На это указал посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев, сообщает РИА Новости.
«Они вынуждены применять, по сути, бандитские методы с тем, чтобы получить дивиденды, как это у них и принято, за счет различных неоколониалиальных и захватнических практик», — отметил дипломат.
Он также рассказал, что Россия с партнерами в рамках G20 даст юридическую оценку пиратских захватов судов странами Европы, создающими экономические риски, и потребует отказа от этой практики. Посол пообещал, что дискуссия будет острой, сложной и неудобной в первую очередь для Франции и Великобритании.
22 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские ВМС задержали в Средиземном море следовавший из России танкер с нефтью. Однако позже он заявил, что Франция вынуждена освободить задержанный танкер из-за требований национального законодательства.