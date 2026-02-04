В МИД России указали на бандитские методы Запада в одном вопросе

Посол Бердыев: Запад, идущий на захват судов, уже не может конкурировать честно

Запад, идущий на захват судов, уже не может конкурировать честно. На это указал посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев, сообщает РИА Новости.

«Они вынуждены применять, по сути, бандитские методы с тем, чтобы получить дивиденды, как это у них и принято, за счет различных неоколониалиальных и захватнических практик», — отметил дипломат.

Он также рассказал, что Россия с партнерами в рамках G20 даст юридическую оценку пиратских захватов судов странами Европы, создающими экономические риски, и потребует отказа от этой практики. Посол пообещал, что дискуссия будет острой, сложной и неудобной в первую очередь для Франции и Великобритании.

22 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские ВМС задержали в Средиземном море следовавший из России танкер с нефтью. Однако позже он заявил, что Франция вынуждена освободить задержанный танкер из-за требований национального законодательства.