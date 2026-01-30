Макрон сообщил Зеленскому об освобождении следовавшего из России танкера

Макрон: Франция вынуждена освободить задержанный танкер, следовавший из России

Франция вынуждена освободить задержанный Военно-морскими силами (ВМС) страны нефтяной танкер Grinch, следовавший из России, из-за требований национального законодательства. Об этом сообщил французский лидер Эммануэль Макрон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает «Страна.ua».

При этом Макрон заявил, что хочет изменить законодательство, чтобы в будущем задержанные танкеры «теневого флота» РФ оставались арестованными во Франции.

22 января президент Франции сообщил, что французские ВМС задержали в Средиземном море следовавший из России танкер с нефтью. По словам Макрона, операция проводилась при поддержке союзников и осуществлялась «в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву».