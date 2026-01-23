Реклама

Раскрыта судьба следовавшего из РФ танкера после задержания Францией

AFP: Следовавший из РФ танкер после задержания был направлен в порт Марсель-Фос
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Etat-major des armees / Reuters

Следовавший из России нефтяной танкер Grinch, задержанный французскими Военно-морскими силами (ВМС) в Средиземном море 22 января, был направлен в порт Марсель-Фос на юге Франции. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

По данным агентства, судно прибудет в пункт назначения 24 января.

22 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские ВМС задержали в Средиземном море следовавший из России танкер с нефтью. По словам Макрона, операция проводилась при поддержке союзников и осуществлялась «в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву».

После этого российское посольство в Париже заявило, что власти Франции не уведомляли дипмиссию о задержании танкера. По предварительным данным, граждан РФ среди членов экипажа нет.

