«Мы не потерпим никаких нарушений». Макрон заявил, что французский флот остановил шедший из России танкер. В чем обвиняют экипаж?

ВМС Франции задержали следовавший из РФ танкер и отправили его на проверку

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что 22 января в Средиземном море французский военно-морской флот остановил танкер с нефтью, шедший из России. По его словам, судно находится под международными санкциями и подозревается в использовании фальшивого флага.

Французские военные поднялись на борт танкера, после чего судно перенаправили на стоянку. По словам Макрона, операция проводилась при поддержке ряда союзников и осуществлялась «в строгом соответствии с конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву». Начато судебное расследование.

Мы не потерпим никаких нарушений. <…> Мы полны решимости соблюдать международное право и обеспечивать эффективное исполнение санкций. Деятельность «теневого флота» способствует финансированию войны против Украины Эммануэль Макрон президент Франции

Остановлен танкер, шедший из Мурманска

Французская морская префектура Средиземноморья добавила, что остановлен танкер Grinch, следовавший из Мурманска (место назначения не приводится). Операция, проведенная на основании статьи 110 Конвенции ООН, «была направлена на проверку национальной принадлежности судна, подозреваемого в плавании под чужим флагом». По словам префектуры, проверка документов на борту подтвердила эти подозрения.

ВМС Франции сопровождают судно к месту стоянки для дальнейших проверок, направлена жалоба в прокуратуру Марселя.

Фото: @EtatMajorFR / X

Генштаб Вооруженных сил Франции добавил, что в операции участвовали британские военные моряки из штаба Объединенного командования по специальным операциям (PJHQ) Соединенного Королевства.

«Эти действия свидетельствуют о неизменной приверженности и решимости Франции и ее партнеров действовать в соответствии с международным правом», — заключил Генштаб.

Зеленский призвал Европу забирать и продавать российскую нефть

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал европейские страны забирать российскую нефть из танкеров и продавать ее.

«Почему [американский президент Дональд] Трамп может останавливать танкеры теневого флота и забирать нефть, а Европа — нет? Российская нефть перевозится вдоль европейских побережий, эта нефть финансирует войну против Украины, эта нефть помогает дестабилизировать Европу. Поэтому российскую нефть необходимо останавливать, конфисковывать и продавать», — сказал политик.

В январе танкер под флагом России остановили в Атлантике

Ранее в январе американские военные остановили в Северной Атлантике, между Исландией и Британскими островами, танкер Marinera, который шел под российским флагом.

Позже о задержании танкера объявило Европейское командование Вооруженных сил США. «Судно было задержано в Северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», — уточнили там.

В Штатах подозревали, что танкер перевозил нефть из Венесуэлы. Власти России заявили, что судно имело временное разрешение на хождение под флагом РФ.

20 января глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Вашингтон пока не освободил граждан России из экипажа танкера.

«Сразу же, как узнали о том, что этот танкер был захвачен, обратились с настоятельной просьбой к американской стороне. Главное для нас было освободить наших граждан. Их там двое, наряду с гражданами Украины, Грузии, Индии. Нас заверили, по сути дела, в тот же день или наутро, что решение об их освобождении принято на высшем уровне. Но, к сожалению, последующие дни показали, что это решение не выполняется», — сказал дипломат. При этом Лавров выразил надежду, что американская сторона выполнит свое обещание в ближайшее время.