21:10, 10 января 2026Мир

Названы подробности захвата танкера Marinera

BI: США захватили танкер Marinera с помощью ракетных эсминцев
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: US EUROPEAN COMMAND via X / Reuters

В операции по захвату танкера Marinera, шедшего под российским флагом, США задействовали два ракетных эсминца. Подробности произошедшего назвало издание Business Insider (BI).

«Два эсминца ВМС США помогли американским силам преследовать, подняться на борт и в конечном итоге захватить нефтяной танкер в Северной Атлантике. Это произошло после многонедельной погони через океан», — говорится в публикации.

По информации издания, эсминцы USS Bulkeley и USS Paul Ignatius «оказывали поддержку» в операции по захвату танкера. При этом дополнительные детали участия указанных кораблей в операции не уточняются.

Американские военные захватили танкер Marinera, которое шло под российским флагом, 7 января. Власти России заявили, что судно имело временное разрешение на хождение под флагом РФ.

Позднее стало известно, что из 28 членов экипажа танкера Marinera лишь двое являлись российскими гражданами. На судне также находились 20 украинцев и 6 граждан Грузии. После обращения российской стороны граждане России были освобождены.

