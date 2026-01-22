В России предупредили о последствиях борьбы с российской нефтью

Вице-премьер Новак назвал санкции США против российской нефти мировой проблемой

Попытки США ограничить круг покупателей российской нефти с помощью санкций приведет к нарушению глобальных поставок энергоресурсов. Об этом в статье для журнала «Энергетическая политика» написал вице-премьер России Александр Новак.

По его словам, такие меры усиливают глобальную волатильность на энергетических рынках, которая в конечном итоге заканчивается ростом цен. Другой проблемой, ведущей к турбулентности на рынке, чиновник назвал действия США в Венесуэле, подразумевая под ними арест президента Николаса Мадуро.

Ранее стало известно, что в связи с существенными сокращениями закупок российской нефти индийскими компаниями продажа в Китай основного экспортного сорта Urals взлетела до рекордных 400 тысяч баррелей в сутки. Негативным моментом стали рекордные скидки, которые российские поставщики предоставляют при продажах в Китай.

Вместе с тем поставки дешевой венесуэльской нефти в Китай, скорее всего, завершены, поскольку новое руководство республики приняло условия США по контролю за экспортом. Последние танкеры с нефтью, закупленной еще при Мадуро со скидкой в 15 долларов за баррель к сорту Brent, прибудут в Китай в феврале. А в январе потребителям из КНР предлагают венесуэльский сорт Merey уже со скидкой пять долларов.