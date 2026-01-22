Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:56, 22 января 2026Экономика

В России предупредили о последствиях борьбы с российской нефтью

Вице-премьер Новак назвал санкции США против российской нефти мировой проблемой
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Попытки США ограничить круг покупателей российской нефти с помощью санкций приведет к нарушению глобальных поставок энергоресурсов. Об этом в статье для журнала «Энергетическая политика» написал вице-премьер России Александр Новак.

По его словам, такие меры усиливают глобальную волатильность на энергетических рынках, которая в конечном итоге заканчивается ростом цен. Другой проблемой, ведущей к турбулентности на рынке, чиновник назвал действия США в Венесуэле, подразумевая под ними арест президента Николаса Мадуро.

Ранее стало известно, что в связи с существенными сокращениями закупок российской нефти индийскими компаниями продажа в Китай основного экспортного сорта Urals взлетела до рекордных 400 тысяч баррелей в сутки. Негативным моментом стали рекордные скидки, которые российские поставщики предоставляют при продажах в Китай.

Вместе с тем поставки дешевой венесуэльской нефти в Китай, скорее всего, завершены, поскольку новое руководство республики приняло условия США по контролю за экспортом. Последние танкеры с нефтью, закупленной еще при Мадуро со скидкой в 15 долларов за баррель к сорту Brent, прибудут в Китай в феврале. А в январе потребителям из КНР предлагают венесуэльский сорт Merey уже со скидкой пять долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это сообщение Путину». Зеленский и Трамп все-таки встретились в Давосе. О чем они договорились в ходе короткой встречи?

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Вэнс раскрыл детали переговоров с НАТО о Гренландии

    Россиян вновь призвали воздержаться от поездок в Иран

    Россия отреагировала на высылку заместителя военного атташе из Германии

    Мужчина купил очки с искусственным интеллектом и отправился искать пришельцев в пустыне

    «Зенит» оштрафует футболиста на 63,5 миллиона рублей за недельное опоздание на сборы

    Популярный актер раскрыл причину облысения после пересадки волос

    Суд отказал автовладельцу в многомиллионном иске из-за дефектов машины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok