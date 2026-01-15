Реклама

Экономика
15:51, 15 января 2026Экономика

Поставки российской нефти в Индию продолжили падать

Bloomberg: Поставки нефти из России в Индию могут дополнительно упасть в январе
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Индийский импорт российской нефти в январе стабилизируется на минимальном за три года декабрьском уровне или даже дополнительно упадет. К такому выводу по итогам первой половины месяца приходят источники Bloomberg.

Среднесуточные поставки за две недели оказались ниже, чем в декабре, но во второй половине месяца спрос может подрасти. Если этого не случится, то 2026 год начнется для российских нефтяников с антирекорда.

Основной причиной такой тенденции аналитики называют давление США, которое требует от индийских компаний прекратить закупки нефти в России. Санкции против крупнейших российских экспортеров, вступившие в силу в ноябре, существенно ускорили процесс диверсификации поставок.

В декабре импорт составлял около 1,3 миллиона баррелей в сутки. В Kpler полагают, что в январе результат может опуститься до 1,2 миллиона, однако собеседники агентства не исключают, что результат окажется хуже.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы активно ищут альтернативу российской нефти на Ближнем Востоке, в Западной Африке и Латинской Америке. Так, крупнейшая компания отрасли Indian Oil приобрела партию нефти в Эквадоре, а самый большой частный нефтепереработчик Reliance Industries ведет переговоры с США о поставках из Венесуэлы.

Ранее Центр ценовых индексов (ЦЦИ) подсчитал, что за первые 11 дней января морской экспорт российской нефти рухнул на треть, с 455 тысяч тонн в сутки до 280 тысяч. В том числе в первые две недели года на 58 процентов, если судить по данным сервисов, отслеживающих маршруты танкеров, упала отгрузка в Индию.

