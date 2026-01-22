Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:32, 22 января 2026Мир

Макрон сообщил о задержании следовавшего из России танкера

Макрон: ВМС Франции задержали в Средиземном море следовавший из РФ танкер
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) Франции задержали в Средиземном море следовавший из России нефтяной танкер. Об этом сообщил в соцсети X французский лидер Эммануэль Макрон.

«Сегодня утром ВМС Франции задержали следовавший из России нефтяной танкер, находящийся под международными санкциями и подозреваемый в использовании ложного флага», — написал он.

По словам Макрона, операция была проведена в международных водах Средиземного моря при поддержке союзников Франции и «в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву». Президент Франции заявил о полной решимости обеспечивать «соблюдение международного права и эффективное применение санкций».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это сообщение Путину». Зеленский и Трамп все-таки встретились в Давосе. О чем они договорились в ходе короткой встречи?

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Боня выдвинула условия для интервью Собчак

    Зеленский заявил о готовности документов по окончанию конфликта

    Зеленский объявил о встрече с участием России и США

    Российскую поэтессу объявили в розыск

    Зеленский призвал Европу забирать и продавать российскую нефть

    В центре Москвы перекрыли движение

    Топ-менеджеров двух российских компаний обвинили в ущербе экологии на 1,5 миллиарда рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok