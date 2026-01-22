Макрон сообщил о задержании следовавшего из России танкера

Военно-морские силы (ВМС) Франции задержали в Средиземном море следовавший из России нефтяной танкер. Об этом сообщил в соцсети X французский лидер Эммануэль Макрон.

«Сегодня утром ВМС Франции задержали следовавший из России нефтяной танкер, находящийся под международными санкциями и подозреваемый в использовании ложного флага», — написал он.

По словам Макрона, операция была проведена в международных водах Средиземного моря при поддержке союзников Франции и «в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву». Президент Франции заявил о полной решимости обеспечивать «соблюдение международного права и эффективное применение санкций».