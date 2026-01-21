США захватили очередной танкер в Карибском море

США захватили танкер Sagitta в Карибском море

Вооруженные силы США захватили очередной танкер — речь идет о суде Sagitta. Об этом в социальной сети X сообщило Южное командование ВС Соединенных Штатов.

«Сегодня утром вооруженные силы США при поддержке министерства внутренней безопасности без происшествий задержали судно Sagitta», — сказано в сообщении. Там пояснили, что это сделано для того, чтобы добиться вывоза нефти из Венесуэлы на законных основаниях.

Sagitta плавает флагом Либерии. Судно находится в санкционных списках Соединенных Штатов.

Соединенные Штаты Америки захватили еще один танкер, который может быть связан с Венесуэлой, в ночь на 16 января. С середины декабря 2025 года этот танкер стал уже шестым по счету судном, которое специализировалось на перевозке нефти.