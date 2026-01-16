США захватили танкер «Вероника»

Reuters: США задержали в Карибском море танкер «Вероника» под флагом Гайаны

Соединенные штаты Америки захватили в Карибском море еще один танкер, который может быть связан с Венесуэлой. На этот раз речь идет о судне «Вероника» (Veronica), передает агентство Reuters.

По данным издания, с середины декабря 2025 года этот танкер стал уже шестым по счету судном, которое специализировалось на перевозке нефти. Захват произошел перед рассветом. В операции приняли участие морпехи и моряки из состава объединенной группы «Южное копье» при поддержке Министерства внутренней безопасности. Они выдвинулись с авианосца Gerald R. Ford и задержали танкер, шедший под флагом Гайаны.

Как уточняет издание, танкер был арестован накануне встречи главы Белого дома Дональда Трампа и лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо.

Ранее деловая газета «Взгляд» писала, что капитаном танкера «Маринера» (Marinera), задержанного США несколько дней назад в Атлантическом океане, оказался 47-летний гражданин Грузии.