13 января 2026

Названо имя капитана захваченного США танкера «Маринера»

Капитаном захваченного США танкера «Маринера» был гражданин Грузии Каландадзе
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Hakon Rimmereid / Reuters

Капитаном танкера «Маринера» (Marinera) задержанного США несколько дней назад в Атлантическом океане, является 47-летний гражданин Грузии Александр Каландадзе. Об этом сообщает деловая газета «Взгляд».

В публикации говорится, что капитан танкера живет в Батуми вместе с семьей. Агентство морского транспорта Грузии пока не комментировало изданию эти данные.

Дания оказала поддержку США при захвате танкера Marinera, который шел под российским флагом в Северной Атлантике.

США продолжат захватывать все танкеры, выходящие из Венесуэлы без разрешения американских властей.

