Стало известно о причастности Дании к захвату танкера Marinera

Newsmax: Дания оказала поддержку США при захвате танкера Marinera

Дания оказала поддержку США при захвате танкера Marinera, который шел под российским флагом в Северной Атлантике. Об этом сообщает Newsmax со ссылкой на американских и датских чиновников.

«Поддержка была оказана даже на фоне усиления давления администрации [президента США Дональда Трампа] на Данию по вопросу контроля над Гренландией, которая на протяжении сотен лет является территорией Дании, союзника по НАТО», — говорится в материале.

Американский чиновник отметил, что подобная помощь от союзников является «типичной» и имеет «решающее значение для успеха США». При этом источники издания отказались сообщить, в чем именно заключалась поддержка со стороны Дании.

7 января американские военные захватили танкер Marinera. Российские власти заявили, что судно имело временное разрешение на хождение под флагом России.

Президент США Дональд Трамп освободил двух членов экипажа танкера Marinera, которые являются гражданами России. По данным СМИ, на судне также находились 20 украинцев и 6 граждан Грузии.