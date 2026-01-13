Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:34, 13 января 2026Мир

Стало известно о причастности Дании к захвату танкера Marinera

Newsmax: Дания оказала поддержку США при захвате танкера Marinera
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Reuters

Дания оказала поддержку США при захвате танкера Marinera, который шел под российским флагом в Северной Атлантике. Об этом сообщает Newsmax со ссылкой на американских и датских чиновников.

«Поддержка была оказана даже на фоне усиления давления администрации [президента США Дональда Трампа] на Данию по вопросу контроля над Гренландией, которая на протяжении сотен лет является территорией Дании, союзника по НАТО», — говорится в материале.

Американский чиновник отметил, что подобная помощь от союзников является «типичной» и имеет «решающее значение для успеха США». При этом источники издания отказались сообщить, в чем именно заключалась поддержка со стороны Дании.

7 января американские военные захватили танкер Marinera. Российские власти заявили, что судно имело временное разрешение на хождение под флагом России.

Президент США Дональд Трамп освободил двух членов экипажа танкера Marinera, которые являются гражданами России. По данным СМИ, на судне также находились 20 украинцев и 6 граждан Грузии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о ситуации в роддоме после массовой смерти младенцев

    Раскрыта реальная цель второго удара «Орешником». Что о ней известно

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Потерпевший крушение в Приамурье Ан-24 мог упасть из-за одной роковой ошибки экипажа

    По факту массовой смерти младенцев в российском роддоме возбудили дело

    Россиянка заработала на питании в детских садах более 1,8 миллиарда рублей

    Стало известно о причастности Дании к захвату танкера Marinera

    Россиянам назвали подходящий для поиска новой работы месяц

    Раскрыт неочевидный фактор риска рака пищевода

    В российском регионе подтвердили смерть девяти младенцев в роддоме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok