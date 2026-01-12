Реклама

США пригрозили выходящим из Венесуэлы танкерам

Левитт: США будут захватывать выходящие из Венесуэлы без их разрешения танкеры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США продолжат захватывать все танкеры, выходящие из Венесуэлы без разрешения американских властей. С таким предупреждением выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Как утверждает Левитт, американский президент Дональд Трамп «очень ясно дал понять, что лишь нефтяные танкеры, получившие одобрение Штатов, будут покидать Венесуэлу».

«Мы продолжим захватывать суда без государственной принадлежности или те, которые не получили разрешение на ведение торговли [от США]», — указала она.

Ранее стало известно о захвате американскими военными танкера Marinera, который шел под флагом РФ. Российские власти отметили, что у судна было временное разрешение на хождение под этим флагом.

