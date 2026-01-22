Реклама

Посольство во Франции прокомментировало задержание шедшего из России танкера

Посольство: Власти Франции не уведомляли РФ о задержании нефтяного танкера
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: @EtatMajorFR / X

Власти Франции не уведомляли посольство РФ о задержании французскими Военно-морскими силами (ВМС) в Средиземном море шедшего из России нефтяного танкера. Об этом сообщают в российской дипмиссии в Париже, передает ТАСС.

«Французские власти никак не информировали посольство России ни о факте задержания танкера, ни о составе экипажа этого танкера», — рассказали дипломаты.

В настоящее время сотрудники посольства выясняют, есть ли среди членов экипажа задержанного судна российские граждане.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что 22 января французские ВМС задержали в Средиземном море следовавший из России танкер с нефтью. По словам Макрона, операция проводилась при поддержке союзников и осуществлялась «в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву».

