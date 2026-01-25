Во Франции раскрыли подробности об экипаже следовавшего из РФ танкера

Все члены следовавшего из России нефтяного танкера Grinch, который был задержан французскими Военно-морскими силами (ВМС) в Средиземном море 22 января, являются гражданами Индии. Об этом сообщила прокуратура Марселя, передает BFMTV.
Капитан судна был задержан и передан французским военно-морским флотом судебным властям. По словам прокурора Николя Бессона, в данный момент «расследование направлено на проверку действительности флага, под которым шел танкер, и документов, необходимых для навигации».
Также отмечается, что нефтяной танкер Grinch ходит «под поддельным коморским флагом».
22 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские ВМС задержали в Средиземном море следовавший из России танкер с нефтью. По словам Макрона, операция проводилась при поддержке союзников и осуществлялась «в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву».