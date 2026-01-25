Во Франции раскрыли подробности об экипаже следовавшего из РФ танкера

Все члены следовавшего из РФ нефтяного танкера Grinch являются гражданами Индии

Все члены следовавшего из России нефтяного танкера Grinch, который был задержан французскими Военно-морскими силами (ВМС) в Средиземном море 22 января, являются гражданами Индии. Об этом сообщила прокуратура Марселя, передает BFMTV.

Капитан судна был задержан и передан французским военно-морским флотом судебным властям. По словам прокурора Николя Бессона, в данный момент «расследование направлено на проверку действительности флага, под которым шел танкер, и документов, необходимых для навигации».

Также отмечается, что нефтяной танкер Grinch ходит «под поддельным коморским флагом».

22 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские ВМС задержали в Средиземном море следовавший из России танкер с нефтью. По словам Макрона, операция проводилась при поддержке союзников и осуществлялась «в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву».