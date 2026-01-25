Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:47, 25 января 2026Мир

Во Франции раскрыли подробности об экипаже следовавшего из РФ танкера

Все члены следовавшего из РФ нефтяного танкера Grinch являются гражданами Индии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Все члены следовавшего из России нефтяного танкера Grinch, который был задержан французскими Военно-морскими силами (ВМС) в Средиземном море 22 января, являются гражданами Индии. Об этом сообщила прокуратура Марселя, передает BFMTV.

Капитан судна был задержан и передан французским военно-морским флотом судебным властям. По словам прокурора Николя Бессона, в данный момент «расследование направлено на проверку действительности флага, под которым шел танкер, и документов, необходимых для навигации».

Также отмечается, что нефтяной танкер Grinch ходит «под поддельным коморским флагом».

22 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские ВМС задержали в Средиземном море следовавший из России танкер с нефтью. По словам Макрона, операция проводилась при поддержке союзников и осуществлялась «в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков раскрыл реакцию Европы на публикацию переписки Трампа и Макрона

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    ВС России беспилотниками сорвали ротацию ВСУ и сняли это на видео

    Во Франции раскрыли подробности об экипаже следовавшего из РФ танкера

    Стало известно о попытках украинцев прорвать границу напролом

    Зеленский потребовал от Евросоюза одного действия

    Во Франции поддержали слова Медведева о Зеленском

    В ДНР ликвидировали офицеров элитного спецназа ВСУ

    На Украине заявили о первой атаке России «Геранями» со Starlink

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok