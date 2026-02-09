Немецкий политолог Рар: Европа готова пойти на раздел Украины

Европа готова пойти на раздел Украины, но конфликт с Россией продолжится. Об этом заявил немецкий политолог и председатель Евразийского общества в Берлине Александр Рар в интервью «Комсомольской правде».

«Растет ощущение, что Европа, скрежеща зубами, готова пойти на раздел Украины, понимая, что по-другому уже не выйдет», — сказал он.

По словам немецкого политолога, в таком случае отдельные европейские, но не натовские военные контингенты могут зайти в западную часть Украины ради «сохранения лица». Он также отметил, что при этом продолжится конфликт с Москвой, поскольку Россия всегда была врагом для Европы.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что Германии и другим странам Запада следует возобновить переговоры с Россией. Он подчеркнул, что она является неотъемлемой частью Европы.