Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:55, 9 февраля 2026Мир

Германии дали необычный совет насчет России

Лидер АдГ Хрупалла: Германии и Западу следует возобновить переговоры с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Германии и другим странам Запада следует возобновить переговоры с Россией, поскольку она является неотъемлемой частью Европы. Необычный совет в интервью телеканалу ARD дал сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла.

«Мы действительно должны прийти к тому, чтобы снова рассматривать Россию как часть Европы и наконец вновь стремиться к этому балансу. Я надеюсь, канцлер ФРГ [Фридрих Мерц] наконец-то возобновит этот диалог, чтобы мы могли поговорить с Россией и положить конец этой эскалации», — сказал он.

По его словам, НАТО была основана не для сдерживания России, а в качестве противовеса Организации Варшавского договора (ОВД). Политик подчеркнул, что не видит никакой угрозы для Германии со стороны РФ, назвав раздувание этой темы в СМИ «фейковыми новостями».

Ранее АдГ призвала власти ФРГ полностью остановить военную и финансовую помощь Украине и провести аудит расходов на поддержку Киева с 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянина оставили без бронзы, страшное падение американки Вонн и золото США в фигурном катании. Как прошел второй день Олимпиады

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Политик проиграл другу в карты 3,5 миллиона рублей и расправился с ним

    Экс-футболистка снялась в купальнике для Sports Illustrated

    Жители Москвы вновь заметили необычное явление в небе

    В Госдуме объяснили желание Зеленского встретиться с Путиным

    Германии дали необычный совет насчет России

    Россия возглавила рейтинг стран G20 по одному показателю

    Названы самые худшие подарки на День святого Валентина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok