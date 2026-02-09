Лидер АдГ Хрупалла: Германии и Западу следует возобновить переговоры с Россией

Германии и другим странам Запада следует возобновить переговоры с Россией, поскольку она является неотъемлемой частью Европы. Необычный совет в интервью телеканалу ARD дал сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла.

«Мы действительно должны прийти к тому, чтобы снова рассматривать Россию как часть Европы и наконец вновь стремиться к этому балансу. Я надеюсь, канцлер ФРГ [Фридрих Мерц] наконец-то возобновит этот диалог, чтобы мы могли поговорить с Россией и положить конец этой эскалации», — сказал он.

По его словам, НАТО была основана не для сдерживания России, а в качестве противовеса Организации Варшавского договора (ОВД). Политик подчеркнул, что не видит никакой угрозы для Германии со стороны РФ, назвав раздувание этой темы в СМИ «фейковыми новостями».

Ранее АдГ призвала власти ФРГ полностью остановить военную и финансовую помощь Украине и провести аудит расходов на поддержку Киева с 2022 года.