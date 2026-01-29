Реклама

14:06, 29 января 2026

В Германии призвали полностью остановить помощь Украине

«АдГ» призвала полностью остановить помощь Украине и провести аудит расходов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Германия должна полностью остановить военную и финансовую помощь Украине и провести аудит расходов на поддержку Киева с 2022 года. С соответствующим призывом выступила правая партия «Альтернатива для Германии» («АдГ») в проекте резолюции бундестага, с документом ознакомился корреспондент «Ленты.ру».

«За исключением гуманитарной помощи, немедленно прекратить все меры поддержки, затягивающие войну, в частности, все поставки оружия и военной техники на Украину», — призвали в «Альтернативе».

В рамках резолюции «Формулирование реалистичных целей мира — анализ вклада Германии в Украину и расследование коррупции» «АдГ» призвала власти ФРГ вернуться к компромиссной внешней политике и присоединиться к дипломатическому урегулированию украинского конфликта. В партии также назвали «катастрофически провальными» действия нынешнего руководства страны по вопросу Украины.

«Альтернатива» отдельно потребовала создать рабочую группу при МИД Германии по аудиту поставок военной помощи Киеву, а также выявлению и преследованию коррупции, торговли людьми, незаконного оборота оружия и наркотиков и финансирования терроризма.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался об участии Германии в переговорах по Украине. По его словам, Берлин не проявлял никаких попыток участия в дипломатическом урегулировании.

