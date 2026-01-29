В Кремле высказались об участии Германии в переговорах по Украине

Речи о посредничестве Германии в переговорах по Украине сейчас не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Нет, никаких попыток Германия не проявляла. И сейчас о каком-то посредничестве Германии в ходе переговоров речи не идет», — сказал представитель Кремля.

Ранее немецкая газета Die Zeit сообщила, что канцлер Германии Фридрих Мерц отверг возможное посредничество Берлина в переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявив, что в первую очередь они необходимы Москве и Киеву.

Немецкий канцлер также заявил, что вступление Украины в Евросоюз (ЕС) в 2027 году исключено и невозможно. По его словам, для членства в ЕС Киев должен выполнить необходимые критерии, что займет несколько лет, из-за этого ускоренное принятие республики в союз видится нереалистичным.