01:00, 29 января 2026

Мерц исключил вступление Украины в ЕС в 2027 году

Мерц заявил, что вступление Украины в ЕС в 2027 году исключено и невозможно
Александра Синицына
Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Евросоюз (ЕС) в 2027 году исключено и невозможно. Об этом сообщает агентство DPA.

По словам немецкого канцлера, для членства в ЕС Киев должен выполнить Копенгагенские критерии, что займет несколько лет, из-за этого ускоренное принятие республики в союз видится нереалистичным.

«Мы можем постепенно приблизить Украину к ЕС. Это всегда возможно, но такого быстрого вступления просто не может быть», — приводит агентство слова политика.

Копенгагенские критерии предполагают обязательное наличие стабильной демократии в стране-кандидате на вступление в Евросоюз, верховенства права, прав человека, работающей рыночной эконочики и готовность принять обязательства по законодательству союза.

До этого газета Financial Times сообщала, что Украина помимо гарантий безопасности получит вступление в ЕС до 1 января 2027 года, если согласится на мирную сделку.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о желании вступить в Евросоюз в 2027 году, когда страна будет полностью технически готова к этому. Ряд европейских стран осудили этот план.

