20:24, 18 марта 2026Экономика

Названо условие подорожания нефти до $200

Citigroup: Нефть Brent может подорожать до $200 из-за атак по энергетике Ирана
Вячеслав Агапов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Баррель нефти эталонного сорта Brent может подорожать до 200 долларов в случае дальнейших масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Ирана. Такое условие назвали аналитики американского банка Citigroup, сообщает РИА Новости.

Разогнать цены на сырье могут новые удары по энергетике Ирана, а также блокировка Ормузского пролива.

«В рамках оптимистичного для цен сценария, вероятность которого оценивается в 30 процентов, стоимость нефти марки Brent может достичь 150 долларов за баррель и вырасти до 200 долларов, если Иран атакует более крупные объекты энергетической инфраструктуры или если Ормузский пролив будет фактически перекрыт до июня», — полагают эксперты.

На фоне продолжающегося конфликта нефть подорожает до 110-120 долларов за баррель уже в ближайшие дни. Сырье будет дорожать до тех пор, пока не потребуется политическое или стратегическое вмешательство.

На фоне заявлений Ирана о нанесении США и Израилем ракетных ударов по его энергетическим объектам стоимость североморской марки нефти Brent перешла к стремительному росту. К 16:05 по московскому времени цена фьючерсного контракта на поставку Brent в мае подскочила на 4,35 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и достигла 107,9 доллара за баррель.

