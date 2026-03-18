Цены на нефть резко выросли на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Цены на нефть Brent выросли на 4,35 процента на фоне эскалации в Иране

Стоимость эталонной североморской марки нефти Brent перешла к стремительному росту после заявлений Ирана о нанесении США и Израилем ракетных ударов по его энергетическим объектам. Об этом свидетельствуют данные Investing.

К 16:05 по московскому времени цена фьючерского контракта на поставку Brent в мае подскочила на 4,35 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и достигла 107,9 доллара за баррель. Прирост к тому моменту составил 4,5 доллара.

Резкому скачку цен на нефть предшествовало сообщение иранского государственного агентства Tasnim о ракетном ударе США и Израиля по северной ветке гигантского нефтегазового месторождения «Северное/Южный Парс», расположенного в Персидском заливе.

На этом фоне стала усиливаться обеспокоенность участников глобального энергорынка по поводу дальнейшей судьбы поставок энергоресурсов из ближневосточного региона. В США и Израиле пока не комментировали сообщения об ударе по Южному Парсу. Если информация подтвердится, это станет первым нападением западных военных на нефтегазовые объекты Ирана.