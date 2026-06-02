Россиянка почти перестала дышать из-за одной добавки

11:00, 2 июня 2026Россия

Жительница Воронежа почти перестала дышать из-за добавленного в напиток протеина
Майя Назарова

Фото: Svetlana Vozmilova / Reuters

Жительница Воронежа почти перестала дышать из-за одной добавки. Как рассказала 23-летняя россиянка изданию Baza в Telegram-канале, она полтора месяца назад купила протеин и понемногу разбавляла его с кофе и десертами.

Девушка разъяснила, что сначала добавляла по 5-15 граммов протеина за раз. В роковой день она увеличила дозу сразу до 30 граммов.

После этого горожанка сразу же начала чихать, у нее опухли нос и глаза. Девушка вызвала бригаду медиков. Ей сделали антигистаминный укол и принялись выяснять источник проблемы. Аллерголог предположила, что сработала накопительная реакция на протеин: небольшие дозы переносились нормально, а вот после 30 граммов организм ответил резко.

При этом выяснить, какой именно компонент протеина привел к такой реакции, специалисты не смогли.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Екатеринбурга приняла опасную болезнь за аллергию на цветы и едва не погибла в свой день рождения.

