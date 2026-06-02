Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:58, 2 июня 2026Бывший СССР

Стало известно о целях массированного удара ВС России по Украине

ВС России нанесли массированный удар по энергосистеме Украины в ночь на 2 июня
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 2 июня нанесли массированный удар по энергосистеме Украины. Об этом сообщили в Министерстве энергетики страны в Telegram.

«В результате обстрелов энергетических объектов часть потребителей в городе Киев, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях временно остаются без электроснабжения», — заявили в ведомстве.

В результате удара в Киеве были повреждены производственная площадка и инфраструктура энергетического предприятия.

Минобороны сообщило, что ВС России в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар по Украине ночью во вторник, 2 июня. В ведомстве пояснили, что для атаки было применено высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты, ударные беспилотные летательные аппараты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар возмездия по Украине. ВСУ нечем сбивать ракеты, Зеленский выступил с заявлением

    Расправившийся с особой жестокостью с женой и тещей россиянин высказался о преступлении

    В России предложили необычный способ объяснить украинцам причины массированных ударов

    На Западе предупредили о последствиях задержания Францией танкера из России

    Десятки российских студенток попали в развратный бизнес

    В России отреагировали на призыв Киева к Западу сбивать БПЛА над Украиной

    Британский журналист переехал в Россию и чуть не сошел с ума во время новогодних каникул

    В России решили обязать пьяных водителей лечиться от зависимости

    В Эстонии рассказали о «приглашениях» России к новым ударам по Украине

    Европейским странам разрешат увеличить расходы на энергоносители

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok