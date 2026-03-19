Мировые цены на нефть превысили 115 долларов

Биржевая стоимость Brent достигла 115,07 доллара за баррель

В ходе торгов в четверг, 19 марта, биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent на пике превысила отметку в 115 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные Investing.

На максимуме цена фьючерсного контракта на поставки Brent в мае доходила до 115,07 доллара за баррель. К 10:55 по московскому времени сырьевые котировки откатились к отметке 114 долларов. Несмотря на это, прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил примерно 6,2 процента.

Эксперты связывают стремительное удорожание нефти с атаками США и Израиля на нефтегазовую инфраструктуру Ирана. Ранее власти ближневосточной страны приостановили эксплуатацию участков своей ветки гигантского месторождения «Северное/Южный Парс» из-за угрозы повторения ракетных ударов.

Недавний обстрел стал первой крупной атакой на иранскую энергетическую инфраструктуру с момента начала конфликта, отмечало агентство Bloomberg. После этого биржевые цены на нефть и природный газ в Европе перешли к стремительному росту. В четверг, 19 марта, стоимость газа в регионе достигла максимума с конца 2022 года, поднявшись до 850 долларов за тысячу кубометров. Что касается нефти, то эксперты не исключили ее дальнейшего подорожания до 200 долларов за баррель в случае затяжных атак США по энергетическим объектам в Иране.