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12:48, 21 марта 2024Россия

Россия вернула Украине еще шесть детей

Россия при посредничестве Катара вернула Украине еще шесть детей
Мария Львова-Белова

Мария Львова-Белова. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россия при посредничестве Катара вернула Украине еще шесть детей. Об этом спишет РИА Новости.

Процедура прошла в посольстве Катара в Москве при участии уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и представителей Международного Красного Креста. Посол арабского государства Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани поблагодарил российскую сторону, а также лично президента России Владимира Путина, за содействие воссоединению детей с их семьями.

В свою очередь, Львова-Белова выразила благодарность представителю Катара за посредничество и помощь с финансовыми вопросами. По ее словам, есть сложности, связанные именно с материальным положением украинских семей. «Сейчас с нами нет одного мальчика, который едет на скорой до границы с Белоруссией, где его заберут представители Украины. Это требует больших финансовых затрат, но благодаря вашему посредничеству эти потребности мы закрываем», — рассказала она.

Детский омбудсмен добавила, что на сегодняшний день на Украину вернулись 64 ребенка, еще шестеро встретились с родными в России.

В ноябре 2023 года Львова-Белова заявила, что западные политики, искажая факты, превращают эвакуацию украинских детей в насильственную депортацию. Омбудсмен подчеркнула, что Москва неоднократно приглашала иностранных официальных лиц лично убедиться, что «насильственное усыновление», о котором говорят на Западе, является лишь опекой, а эвакуация детей проводится для их же безопасности.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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