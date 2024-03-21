Россия вернула Украине еще шесть детей

Россия при посредничестве Катара вернула Украине еще шесть детей

Россия при посредничестве Катара вернула Украине еще шесть детей. Об этом спишет РИА Новости.

Процедура прошла в посольстве Катара в Москве при участии уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и представителей Международного Красного Креста. Посол арабского государства Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани поблагодарил российскую сторону, а также лично президента России Владимира Путина, за содействие воссоединению детей с их семьями.

В свою очередь, Львова-Белова выразила благодарность представителю Катара за посредничество и помощь с финансовыми вопросами. По ее словам, есть сложности, связанные именно с материальным положением украинских семей. «Сейчас с нами нет одного мальчика, который едет на скорой до границы с Белоруссией, где его заберут представители Украины. Это требует больших финансовых затрат, но благодаря вашему посредничеству эти потребности мы закрываем», — рассказала она.

Детский омбудсмен добавила, что на сегодняшний день на Украину вернулись 64 ребенка, еще шестеро встретились с родными в России.

В ноябре 2023 года Львова-Белова заявила, что западные политики, искажая факты, превращают эвакуацию украинских детей в насильственную депортацию. Омбудсмен подчеркнула, что Москва неоднократно приглашала иностранных официальных лиц лично убедиться, что «насильственное усыновление», о котором говорят на Западе, является лишь опекой, а эвакуация детей проводится для их же безопасности.