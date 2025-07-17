Одна молния ударила 13 человек

В США молния убила одного лучника и ранила еще 13

В штате Нью-Джерси, США, 14 человек стали жертвами удара молнии. Об этом пишет The New York Times.

Инцидент произошел на территории клуба для любителей стрельбы из лука. Его сотрудникам пришлось использовать дефибриллятор на двух пострадавших. Известно, что один лучник потерял сознание, но затем пришел в себя. В момент грозы на стрельбище находились скауты. Они не пострадали.

Молния погубила лишь одного человека — 61-летнего мужчину. Еще 13 человек она ранила. Их доставили в больницу. Отмечается, что их ожоги не опасны для жизни.

По данным Национальной метеорологической службы, за последнее десятилетие удар молнии становится смертельным в среднем для 20 человек в год. Чаще всего это происходит летом.

Ранее сообщалось, что в Гондурасе молния поразила женщину на глазах у мужа через неделю после свадьбы. Родные рассказали, что она была очень добрым и отзывчивым человеком, а недавно получила высшее образование.

