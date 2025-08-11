Забота о себе
18:25, 11 августа 2025Забота о себе

Врач дал пять советов по борьбе с черными точками

Врач Кассиано: Правильное питание и пилинги помогут избавиться от черных точек
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Дерматолог Даниэль Кассиано заявил, что через несколько дней после выдавливания черные точки всегда появляются снова. В беседе с изданием Terra он дал пять советов, которые помогут избавиться от этой проблемы надолго.

Как пояснил Кассиано, бороться с черными точками нужно начинать с правильного очищения кожи. Для этого стоит выбирать средства, которые контролируют активность сальных желез, но при этом не повреждают и не пересушивают эпидермис. Также важно увлажнять кожу, причем даже жирную.

Чтобы избавиться от черных точек, необходимо правильно питаться и пить достаточное количество воды. Кроме того, медик посоветовал делать профессиональные чистки и пилинги у косметолога. Тем, кто хочет попробовать лечебные средства для борьбы с черными точками, Кассиано порекомендовал использовать средства с салициловой и гликолевой кислотами.

Ранее невролог Полина Лепилова рассказала, как бороться с повышенной потливостью. По ее словам, с этой проблемой поможет справиться ионофорез.

