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18:30, 19 июня 2025Забота о себе

Врач назвала способы борьбы с повышенной потливостью

Невролог Лепилова: Гипергидроз может привести к грибковым инфекциям
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: RealPeopleStudio / Shutterstock / Fotodom

Чрезмерная потливость, или гипергидроз, может привести к тревожности и социальной изоляции, отметила терапевт, невролог Полина Лепилова. Способы борьбы с повышенной потливостью врач назвала в беседе с «Известиями».

По словам Лепиловой, различают первичный и вторичный гипергидроз. Первичный имеет генетические причины и проявляется в детском или молодом возрасте, характеризуясь симметричным потоотделением. Вторичный может развиться на фоне других заболеваний или внешних факторов: эндокринных нарушений, инфекций, рака, менопаузы или приема некоторых лекарств. Вторичный гипергидроз может затрагивать все тело, уточнила врач.

Лепилова добавила, что чрезмерное потоотделение может привести к повреждению кожи, неприятному запаху и грибковым инфекциям.

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С этой проблемой доктор посоветовала обращаться к дерматологу. Среди эффективных методов лечения гипергидроза Лепилова перечислила специальные антиперспиранты с хлоридом алюминия, процедуры ионофореза, инъекции ботулотоксина, а в тяжелых случаях — хирургическое вмешательство.

Чтобы уменьшить потливость, врач порекомендовала носить одежду из натуральных материалов, избегать стрессов, ограничить употребление острой пищи, кофе и алкоголя, а также регулярно заниматься умеренной физической активностью.

Ранее терапевт Азамат Жамбеев рассказал женщинам о самых важных обследованиях. По его словам, регулярно необходимо делать УЗИ органов малого таза и молочных желез.

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