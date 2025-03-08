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14:31, 8 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Женщинам перечислили необходимые анализы

Терапевт Жамбеев: Женщинам нужно делать УЗИ органов малого таза регулярно
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nick Fedirko / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Европейского медицинского центра (ЕМС) Азамат Жамбеев перечислил анализы, которые женщинам необходимо сдавать регулярно. О том, что должно входить в регулярный чек-ап, доктор рассказал «Ленте.ру».

По словам Жамбеева, в базовый чек-ап для женщины входят общий и биохимический анализ крови, мазок на флору и онкоцитологию, анализы на витамины D, B12, железо и ферритин, а также анализы на некоторые гормоны: тиреотропный гормон (ТТГ), Т3, Т4, эстрадиол, прогестерон, лютеинизирующий гормон (ЛГ), фолликулостимулирующий гормон (ФСГ). Кроме того, он призвал делать УЗИ органов малого таза и молочных желез.

Регулярные обследования организма позволяют вовремя выявить нарушения и выяснить их причину, отметил врач. «Ежегодный чек-ап, внимание к гормонам и витаминам, а также возрастные скрининги — лучшая инвестиция в качество жизни. Не забывайте: профилактика занимает меньше времени и ресурсов, чем лечение запущенных болезней», — заключил терапевт.

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