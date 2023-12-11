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16:25, 11 декабря 2023Забота о себе

Врач предупредила о тревожных симптомах опасных женских заболеваний

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Акушер-гинеколог Екатерина Волкова назвала хронический стресс и повышенный уровень эстрогенов — тревожными симптомами таких распространенных и опасных женских заболеваний, как эндометриоз, разрастание полипов и миом в матке. О них врач рассказала в своем Telegram-канале.

Врач предупредила, что от этих недугов можно избавиться только с помощью операций, в то время как их игнорирование может привести к бесплодию или удалению матки.

В зоне риска разрастания миом, по словам Волковой, находятся женщины с лишним весом, старше 30-40 лет, переживающие постоянный стресс, генетически предрасположенные пациентки, а также те, у кого повышен уровень эстрогенов и диагностирован метаболический синдром.

Предрасположенность к полипам имеют пациентки с изменением характера менструаций (стали обильными, цикл укоротился, появились задержки), отсутствием овуляции или ее нецикличностью, а также подверженные постоянному стрессу

Екатерина Волковаакушер-гинеколог
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Кисты чаще всего образуются у пациенток с эндометриозом, нарушением менструального цикла, с инсулинорезистеностью, продолжила Волкова. Также риск развития заболевания высок при повышенном уровне эстрогенов и хронических воспалениях. В качестве одного из главных симптомов эндометриоза гинеколог выделила обильные и болезненные менструации.

Избежать рецидивов перечисленных заболеваний можно только при своевременном обращении к врачу и правильной тактике лечения, резюмировала Волкова.

Ранее Волкова рассказала, какие заболевания способны привести к циститу, который проявляется в болезненном мочеиспускании, недержании мочи и частых позывах в туалет.

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      Алиса Дмитриева
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