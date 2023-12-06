Гинеколог раскрыла приводящие к циститу заболевания

Гинеколог Волкова: цистит может быть вызван болезнями ЖКТ и стрессом

Проявляющийся в болезненном мочеиспускании, недержании мочи и частых позывах в туалет цистит может существенно ухудшить жизнь женщины, предупредила акушер-гинеколог Екатерина Волкова. В беседе с изданием «Доктор Питер» она рассказала, какие заболевания могут провоцировать его развитие.

По словам Волковой, цистит нередко приходит вместе с менопаузой, причем иногда женщина даже не догадывается, что этот период уже настал. «Кроме того, болезнь часто протекает на фоне других гормональных нарушений: гипотиреоза, переизбытка пролактина, недостатка жиров», — уточнила она.

Кроме того, продолжила Волкова, цистит может быть вызван болезнями желудочно-кишечного тракта: кишечной палочкой, заболеваниями поджелудочной железы, сбоями в работе желчного пузыря, гастритом. «Лучше минимизировать количество продуктов, вызывающих воспаление: это выпечка, сладкое, газированные лимонады, спиртное и жареное», — посоветовала она.

Влияет на здоровье выделительной системы и стресс, поскольку активная выработка кортизола ослабляет ресурсы всего вашего организма, отметила врач. «Вместе с этим снижается и иммунитет мочеполового тракта. Кроме того, стресс может повлиять и на гормональный баланс», — заключила она.

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