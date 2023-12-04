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11:02, 4 декабря 2023Забота о себе

Гинеколог назвала менструальную боль симптомом нескольких болезней

Фото: Aleksandr Rybalko / Shutterstock / Fotodom

У многих женщин естественный процесс сокращения матки при отторжении эндометрия сопровождается головной болью и болью внизу живота, диареей, тошнотой и даже обмороками, рассказала онколог-гинеколог клиники «Евроонко» Екатерина Тимофеева. Однако менструальная боль может быть симптомом нескольких серьезных болезней, их врач назвала «Ленте.ру».

Тимофеева заявила, что сильные болевые ощущения во время менструации — это не норма. По ее словам, самыми распространенными причинами боли в менструацию являются эндометриоз или хронический эндометрит, отметила онколог-гинеколог. И эти заболевания нужно обязательно лечить, отметила она. Также подобный симптом может свидетельствовать о повышенном риске предракового состояния и рака, предупредила врач.

Боль в период менструации оценивают по шкале от одного до десяти. Боль от единицы до трех считается относительной нормой. Действительно, в этот период могут быть спазмы, но существуют и признаки недопустимой боли, свидетельствующие о наличии заболеваний

Екатерина Тимофееваонколог-гинеколог
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У девочек в подростковом возрасте боль во время менструации может быть симптомом сбоя в работе гормональной системы, продолжила Тимофеева. В этом случае также необходимо обратиться к врачу.

Некоторые девушки считают, что боли в период менструации проходят после родов. Однако это опасное заблуждение, из-за которого женщины игнорируют опасные симптомы и не посещают вовремя гинекологов

Екатерина Тимофееваонколог-гинеколог

Тимофеева отметила, что при болевом синдроме по шкале от одного до трех, возможно, и станет чуть легче после родов, однако если у женщины ярко выраженные боли в менструацию, роды, к сожалению, не исправят ситуацию. «Если каждый цикл сопровождается болью, не стоит откладывать визит к гинекологу. Может обнаружиться, что неприятные ощущения вызваны гормональным дисбалансом или опасными для жизни заболеваниями», — подытожила онколог-гинеколог.

Ранее гинеколог Мария Филатова предупредила о потенциальной опасности витаминов для женского здоровья. По ее словам, переизбыток некоторых витаминов может вызвать кровотечение.

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      Вера Владзиевская
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