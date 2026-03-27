Лукьянов: США могут ударить по ядерным объектам Ирана и завершить операцию

Администрация президента США Дональда Трампа может принять решение о повторном ударе по ядерным объектам Ирана, чтобы впоследствии объявить об успешном завершении операции против Исламской Республики. С такой оценкой в разговоре с «Лентой.ру» выступил научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Григорий Лукьянов.

Это удобно для Соединенных Штатов, учитывая, что проверить это практически невозможно. Заявить об уничтожении того, чего нет — довольно-таки удобный способ выйти из той патовой ситуации, в которую Белый дом себя загнал Григорий Лукьянов научный сотрудник Института востоковедения РАН

В ночь на 25 марта израильские СМИ раскрыли 15 пунктов мирного плана США по Ирану, переданного Вашингтоном при посредничестве Пакистана. Согласно источникам, шесть пунктов соглашения посвящены добровольному отказу Тегерана от ядерной и ракетной программы, включая демонтаж существующих объектов и предоставление Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) права полного доступа на территорию страны.

450 килограммов 60-процентного обогащенного урана должен передать Иран МАГАТЭ, согласно условиям мирного предложения США. По оценкам агентства, ядерное топливо такой концентрации может использоваться для создания оружия массового поражения

Что США говорят о ядерной программе Ирана?

24 марта Дональд Трамп заявил о готовности Исламской Республики отказаться от разработки собственного ядерного оружия. Глава Белого дома также рассказал о переговорах Вашингтона с «нужными людьми» в Иране и заявил, что все иранские лидеры «исчезли», что осложняет поиск предпочтительных переговорщиков в Тегеране.

При этом днем ранее американский лидер признался, что в рамках военной операции против Исламской республики Вашингтон намерен добиться в том числе и вывоза ядерных материалов с объектов в Фордо, Исфахане и Натанзе, которые подверглись бомбардировкам со стороны США в 2025 году. По словам американского лидера, США также стремятся не допустить появления у Тегерана ядерного оружия и нанести ущерб его ракетной программе.

Мы хотим видеть мир на Ближнем Востоке. Мы хотим «ядерную пыль» (ядерные материалы на объектах Ирана — прим. «Ленты.ру»). И, думаю, мы это получим Дональд Трамп президент США

Согласно проекту мирного плана, США в обмен на демонтаж Тегераном объектов в Фордо, Исфахане и Натанзе готовы предоставить помощь в развитии энергетической отрасли, включая выработку электроэнергии на атомной электростанции (АЭС) в провинции Бушер. При этом не уточняется, в чем будет заключаться помощь Вашингтона — в предоставлении финансов или же технологий и специалистов.

Как отметил Григорий Лукьянов, несмотря на риторику Белого дома, условие отказа Ирана от ядерной программы являлось заведомо невыполнимым и не рассматривалось до начала конфликта. Востоковед подчеркнул, что фактически США пытаются минимизировать ущерб влиянию в регионе от боевых действий.

В нынешних условиях вопрос иранской ядерной программы вообще не стоит. В то время как значительная часть переговорщиков с иранской стороны физически была уничтожена, говорить о содержательном продолжении переговоров просто не приходится Григорий Лукьянов научный сотрудник Института востоковедения РАН

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, Вена, 2 марта 2026 года Фото: Lisa Leutner / Reuters

Какие меры США рассматривают против Ирана?

По данным Axios, в настоящий момент министерство войны США изучает четыре возможных сценария «финального удара» по Ирану:

атака или блокада иранского острова Харк, являющегося ключевым центром экспорта нефти из Ирана;

вторжение на остров Ларак для ослабления или прорыва блокады Ормузского пролива Ираном;

попытка захвата острова Абу-Муса и двух других меньших островов, расположенных у западного входа в Ормузский пролив (эти острова являются спорной территорией для Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов) ;

; блокирование или захват судов, экспортирующих иранскую нефть в восточную часть пролива.

При этом Пентагон также подготовил планы наземных операций в глубине территории Ирана для «обеспечения безопасности высокообогащенного урана», хранящегося на ядерных объектах. Предполагается, что в случае провала переговоров Дональд Трамп может сначала осуществить свою угрозу бомбардировкой энергетических объектов на территории республики, пока подразделения армии США прибывают на Ближний Восток для проведения операции на земле.

Axios также сообщает о планах США продолжать удары по Ирану еще как минимум две-три недели даже в случае начала прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном. По словам источников издания, такая стратегия призвана усилить позиции Вашингтона на переговорах.

Как подчеркивает Григорий Лукьянов, несмотря на попытки дезориентировать Иран сообщениями о возможности крупной наземной операции, Белый дом может пойти на проведение рейда против ключевых объектов и ядерной программы. Эксперт отметил, что в рамках предыдущего конфликта в июне 2025 года руководство Израиля выступало с аналогичной идеей и заявляло об уничтожении значительной части ядерной инфраструктуры Исламской Республики.

Вне зависимости от того, удастся ли что-то уничтожить на иранских объектах или не удастся, десантная операция может создать благовидный предлог для прекращения военной операции Григорий Лукьянов научный сотрудник Института востоковедения РАН

Запуск крылатой ракеты класса «воздух — земля» AGM-86B с бомбардировщика B-52H Фото: Air Force / Staff Sgt. Roidan Carlson / Handout / Reuters

Как может пострадать строящаяся при участии России АЭС?

С начала конфликта на Ближнем Востоке под обстрелом неоднократно оказывалась АЭС «Бушер», в строительстве и обслуживании которой участвует российская государственная корпорация «Росатом»:

17 марта стало известно о падении снаряда на территорию иранской атомной электростанции «Бушер». В Организации по атомной энергии Ирана (ОАИ) заявили, что подобные действия противоречат всем международным нормам, которые касаются военных атак на ядерные объекты и их неприкосновенности;

23 марта ОАИ вновь заявила о попадании снаряда территорию АЭС, при этом сам объект и находившиеся на его территории люди не пострадали.

300 сотрудников «Росатома» остаются в настоящий момент на территории АЭС в Бушере, по словам генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в ответ на сигналы обеспокоенности Москвы США не дают никаких гарантий в связи с атаками на АЭС «Бушер». По словам пресс-секретаря президента, российское руководство регулярно передает МАГАТЭ и Белому дому точку зрения о критической опасности подобных инцидентов.

Конечно, о нашей чрезвычайной озабоченности мы сигнализируем всем и США тоже. Каких-то гарантий на этот счет нет Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

25 марта МИД России выразил крайнее возмущение безрассудной атакой США и Израиля по АЭС «Бушер» в Иране и потребовал прекратить агрессию на фоне обещаний Дональда Трампа приостановить удары по энергетической инфраструктуре Исламской Республики. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что подобные действия «неминуемо приведут к необратимым гуманитарным и экологическим последствиям».

По мнению Григория Лукьянова, АЭС в Бушере сталкивается с угрозой функционирования на фоне продолжающегося конфликта, о чем свидетельствует эвакуация части персонала станции. Востоковед подчеркнул, что электростанция может стать целью для ударов Израиля, поскольку играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Ирана.

[Конфликт] может угрожать АЭС, несмотря на то, что российская сторона дала сигнал всем интересующимся сторонам, что этот объект абсолютно открытый и исключительно гражданский (...) Эта угроза рассматривается как крайне вероятная Григорий Лукьянов научный сотрудник Института востоковедения РАН

Сотрудник «Росатома» на территории АЭС «Бушер», 26 октября 2010 года Фото: Mehr News Agency / Majid Asgaripour / Reuters

Пойдут ли США на атаки против ядерных объектов Ирана?

25 марта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что переговоры между США и Ираном по ядерной программе и урегулированию ситуации на Ближнем Востоке могут пройти в ближайшие выходные в Исламабаде (Пакистан). По его словам, на этот раз повестка будет шире и включит вопросы ракетных программ, союзных Тегерану формирований, а также гарантии безопасности для Ирана.

Для Ирана важно защитить принцип ядерной автономии. Но согласие по этому вопросу возможно Рафаэль Гросси генеральный директор МАГАТЭ

По данным Axios, Трамп еще не принял решения о реализации какого-либо из сценариев действий против Ирана, а представители Белого дома назвали любые потенциальные наземные операции «гипотетическими». По их словам, президент США готов к эскалации, включая операции против ядерных объектов, если переговоры с Тегераном в ближайшее время не принесут ощутимых результатов.

При этом Associated Press уже сообщает о готовящейся отправке на Ближний Восток минимум тысячи военнослужащих элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, а также переброске с Дальнего Востока 31-го экспедиционного отряда Корпуса морской пехоты США численностью 2200 человек. По данным агентства, в целом Вашингтон сосредоточил в регионе порядка 50 тысяч военнослужащих, включая военно-морской флот.

Президент не блефует и готов устроить ад. Ирану не следует снова просчитаться Кэролайн Ливитт пресс-секретарь Белого дома

При этом, как отметил Григорий Лукьянов, несмотря на действия США, фактически главной угрозой для ядерных объектов Ирана остаются действия не Белого дома, а Израиля. Эксперт указал на стратегию Тель-Авива на Ближнем Востоке и попытки вызвать долгосрочные и серьезные фундаментальные кризисы в Исламской Республике.